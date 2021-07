Réseau Alumni UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Le réseau Alumni regroupe les diplômés, personnels (actuels et anciens) et doctorants issus de l’Université de Strasbourg et ses 3 anciennes universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman.



Créé en 2012, c’est un véritable réseau social professionnel (virtuel et réel) qui a pour objectif de fédérer les générations à travers :

- Le réseautage : annuaire, portraits, événements conviviaux, ...

- La carrière : offres emploi, candidathèque, événements emploi (ateliers, afterworks, webinars), ...

- L’entraide : bénévolat, parrainage, ambassadeurs, ...

- La transmission des savoirs : connaissances pluridisciplinaires au-delà de ses études.



L'inscription au réseau Alumni est gratuite, rendez-vous sur alumni.unistra.fr



