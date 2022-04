Révitah SOUMAHORO

Jeune étudiante , je recherche plus d’affirmation comme Conseiller Junior, Assistante ou tout autre poste pouvant me faire acquérir une réelle expérience professionnelle; je propose donc mes apports au sein d'une structure. En effet, Ascencia Business School, membre fondateur du collège de Paris est spécialisée dans la formation d’expert en Management et Gestion où j’y prépare un Bachelor Management Gestion Intrapreneur Options Comptabilité Finance & RH.



Durant 1 an d’immersion dans le Conseil en Afrique de l’Ouest, j’ai participé à diverses missions notamment sur la responsabilité sociétale, l’audit de Projets, RH et de la Paie au sein des entreprises.

En effet, j'ai déjà acquise une expérience dans le domaine du Conseil en Organisation et Management, un certain savoir-faire, et ce sont plus particulièrement mon dynamisme, ma persévérance et mon multiculturalisme que j'aimerais mettre à profit tout au long de mon Master en Management et Stratégie d’Entreprise en vue de ma rentrée en Septembre 2015.



J'ai comme ambition de m'investir de manière concrète dans les locaux, et m'engage à réaliser avec intérêt et soin les tâches qui me seront confiez.

Mon cursus au sein duquel j'évolue également dans le milieu du marketing des achats, du marketing des services et autres est un atout qui n’est pas négligeable puisqu'il montre bien ma pluridisciplinarité.



Je souhaite intégrer une structure qui me permettrait d’acquérir des compétences solides et d’évoluer au sein d’équipes expérimentées.



Je souligne le fait que je sois immédiatement disponible.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel