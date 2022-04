Revolt LOCATION

Forte de 15 ans d’expérience, l’équipe technique et commerciale de la société REVOLT a acquis un réel savoir-faire dans la location/prestation de matériels d’éclairage, d’énergie et de distribution électrique provisoire.





REVOLT assure au quotidien le renouvellement et l’entretien de son parc de matériels afin de toujours proposer aux clients les dernières innovations. Un matériel fiable, de qualité et entretenu garantit un service optimal.



L’expertise d’une équipe de techniciens et technico-commerciaux permet à REVOLT de vous apporter un conseil sur mesure et de vous accompagner dans vos projets de A à Z.

La société s’engage à répondre rapidement aux besoins de ses clients grâce à sa capacité d’adaptation et de réaction.



Son parc de matériels, issus de partenaires constructeurs professionnels et/ou de ses propres ateliers de fabrication, permet à REVOLT de proposer des rallonges, câbles, coffrets, bornes et armoires répondant aux normes de sécurité en vigueur.



Mes compétences :

Communication

Travaux publics

Evénementiel

Bâtiment

Evénementiels et salons

Maintenance industrielle

Industrie