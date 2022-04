REVOR est un Logiciel d'audit et d'Expertise assisté par ordinateur adapté pour Expert Comptable et/ou Commissaires aux Comptes algériens Totalement compatible avec les normes comptables algériennes et les normes ISA en matière d'Audit.



Le seul outil sur le marché offrant la possibilité de gérer les missions d'Expertise et de Commissariat.

Créé par un Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Norbert Lecomte,



REVOR ALGERIE est un logiciel structurant qui vous propose notamment :



- Un outil commun à vos missions d Audit et d Expertise

- Une démarche d audit en conformité aux normes ISA

- Une démarche d Expertise en conformité aux exigences professionnelles algériennes

- Une démarche logique d accompagnement dans vos missions grâce à une arborescence de déroulement de mission et le suivi de l avancement de vos travaux

- Une préparation automatisée et une organisation structurée de vos des feuilles de travail

- Un suivi des conclusions et des notes de revue intégrées à chaque document

- La construction de documents automatisée (notes d approche et de synthèse, rapports de fin de mission…)

- Les contrôles indiciaires sélectifs et d échantillons automatisés d écritures et des pièces à contrôler

- Une association de scripts – image – audio – vidéo attachés aux notes de contrôle

- La finalisation des états financiers, annexes et liasses fiscales pour les dossiers d Expertise

- La gestion de toutes les activités de vos clients et un accès illimité multi-exercices

- Un accès multi-collaborateurs en simultanéité

- Des dossiers itinérants et sécurisés

- Un logiciel ouvert, paramétrable et personnalisable

- Un outil intégrant nativement un outil comptable et de gestion des immobilisations

- et bien d autres fonctions à découvrir !



PARTENAIRE :

BibliExpert, bourse d'échange entre Experts, créateur de support professionnels.

Création de vos propres outils professionnels adaptés à votre activité, téléchargeable surArray et intégrables dans REVOR.





