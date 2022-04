Logiciel d'audit et d'Expertise pour Expert Comptable et/ou Commissaire aux Comptes pour les professionnels marocains. Totalement compatible avec les normes comptables marocaines et les normes ISA en matière d'Audit, REVOR MAROC est le seul outil sur le marché offrant la possibilité de gérer les missions d'Expertise et de Commissariat.





Créé par un Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Norbert Lecomte,



CARACTERISTIQUES :

- Multi-mission (Expertise et Commissariat), Multi-client (nombre illimité de dossiers), Multi-activités, Multi-collaborateur (en réseau, permet à plusieurs collaborateurs de travailler dans le même dossier client simultanément).

- Paramétrable et personnalisable

- Dossier Permanent et Dossiers Annuels en architecture conviviale, accédez en 1 clic aux DA antérieurs.

- Association de script/image/audio/vidéo attachés à la même note de contrôle, permettant la dématérialisation totale.

- Préparation automatisée des notes de travail, contrôles indiciaires sélectifs et échantillon automatisé des écritures et pièces à contrôler.

- Outil d'analyse de données vous permettant toute recherche et analyse sans limite.

- Autres états automatisés (tableau d'emprunts, retraitement des CB-LOA-LF, rapproché de TVA, provision CP... tout y est.

- Historique de dossiers annuels illimités.

- Gestion des temps automatisée par client et par collaborateur.

- Finalisation avec les états financiers pour les missions d'Expertise Comptable (plaquettes annuelles, génération de vos liasses fiscales avec transmission électronique).

- Note de synthèse et émission des rapports pour les missions de Commissariat.



ASSISTANCE ET UTILITAIRES :

- Logiciels FunCompta et FunImmo intégrés.

- Fiches synthétique dans le dossier annuel de rappels d'informations de base actualisées en matière comptable, fiscale, sociale et juridique.



Pour en savoir plus :

PARTENAIRE :

BibliExpert, bourse d'échange entre Experts, créateur de support professionnels.

Création de vos propres outils professionnels adaptés à votre activité, téléchargeable surArray et intégrables dans REVOR.





