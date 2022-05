Membre du directoire chargé principalement de piloter et de gérer les activités de:

- Placement et Gestion de la trésorerie

- Recouvrement

- Comptabilité Générale & Budgétaire

- Surveillance du portefeuille métier & Actif financier

- Actuariat

- Gestion des prestataires

En plus de mon périmètre, je participe dans le processus de prise de décision concernant la gestion courante de la mutuelle



Mes compétences :

Expertise comptable

formation

Contrôle Interne

Audit

Organisation

Management