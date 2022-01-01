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CMA CGM - AGENCE DE GUADELOUPE
- Responsable S.S.E.(Safety, Security, Environment
2012 - maintenant
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TECHNIKA (CMA CGM)
- DIRECTEUR DELEGUE
2010 - 2012
MAINTENANCE DES ENGINS DE MANUTENTION ROULANTS (REACH-STACKERS, TRACTEURS PORTUAIRES, FORKLIFT, TOP-LOADER...)
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SOMAPORT (CASABLANCA / MAROC)
- DIRECTEUR D'EXPLOITATION DELEGUE
2008 - 2010
MISE EN ROUTE DU TERMINAL A CONTENEURS DE SOMAPORT (GROUPE CMA CGM)
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS A LA GESTION DU TERMINAL A CONTENEURS
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CMA CGM ANTILLES-GUYANE
- CHARGE DE MISSIONS
2007 - 2008
MISSIONS D'EXPERTISES PORTUAIRES DANS LES PORTS SUIVANTS :
KINGSTON (JAMAICA)
PORT-OF-SPAIN (TRINIDAD & TOBAGO)
PARAMARIBO (SURINAME)
MIAMI (UNITED STATES)
PUERTO CABELLO & LA GUAÏRA (VENEZUELA)
VIEUX-FORT (SAINT LUCIA)
ABIDJAN SETV TERMINAL (CÔTE D'IVOIRE)
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GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE
- DIRECTEUR D'EXPLOITATION
1998 - 2007
Direction de la Générale de Manutention Guadeloupe, filiale de CMA CGM en charge des opérations portuaires sur le Terminal à contenrurs de Jarry, Baie-Mahault - Guadeloupe - FWI -
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GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE
- RESPONSABLE DE LA GESTION DU PARC/CONTENEURS
1982 - 1998
GESTION DU PARC / CONTENEURS SUR LE TERMINAL DE JARRY (BAIE-MAHAULT - GUADELOUPE)
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CGM ANTILLES - AGENCE DE GUADELOUPE
- RESPONSABLE DU SERVICE CONTENTIEUX
1980 - 1982
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
GESTION DES CONTENTIEUX