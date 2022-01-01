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Rex ROSEL

MARSEILLE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • CMA CGM - AGENCE DE GUADELOUPE - Responsable S.S.E.(Safety, Security, Environment

    2012 - maintenant

  • TECHNIKA (CMA CGM) - DIRECTEUR DELEGUE

    2010 - 2012 MAINTENANCE DES ENGINS DE MANUTENTION ROULANTS (REACH-STACKERS, TRACTEURS PORTUAIRES, FORKLIFT, TOP-LOADER...)

  • SOMAPORT (CASABLANCA / MAROC) - DIRECTEUR D'EXPLOITATION DELEGUE

    2008 - 2010 MISE EN ROUTE DU TERMINAL A CONTENEURS DE SOMAPORT (GROUPE CMA CGM)
    ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS A LA GESTION DU TERMINAL A CONTENEURS

  • CMA CGM ANTILLES-GUYANE - CHARGE DE MISSIONS

    2007 - 2008 MISSIONS D'EXPERTISES PORTUAIRES DANS LES PORTS SUIVANTS :
    KINGSTON (JAMAICA)
    PORT-OF-SPAIN (TRINIDAD & TOBAGO)
    PARAMARIBO (SURINAME)
    MIAMI (UNITED STATES)
    PUERTO CABELLO & LA GUAÏRA (VENEZUELA)
    VIEUX-FORT (SAINT LUCIA)
    ABIDJAN SETV TERMINAL (CÔTE D'IVOIRE)

  • GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE - DIRECTEUR D'EXPLOITATION

    1998 - 2007 Direction de la Générale de Manutention Guadeloupe, filiale de CMA CGM en charge des opérations portuaires sur le Terminal à contenrurs de Jarry, Baie-Mahault - Guadeloupe - FWI -

  • GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE - RESPONSABLE DE LA GESTION DU PARC/CONTENEURS

    1982 - 1998 GESTION DU PARC / CONTENEURS SUR LE TERMINAL DE JARRY (BAIE-MAHAULT - GUADELOUPE)

  • CGM ANTILLES - AGENCE DE GUADELOUPE - RESPONSABLE DU SERVICE CONTENTIEUX

    1980 - 1982 TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
    GESTION DES CONTENTIEUX

Formations

Réseau