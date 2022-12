Yves BENHAIM

J’occupe actuellement la fonction de responsable outils qualité au sein du département Système Qualité de la Direction Qualité de MBD.

M’appuyant sur une formation d’Ingénieur, complétée par un DESS en management d’entreprise et une formation en management des achats, mes expériences m’ont conduit à exercer principalement dans les domaines de la Qualité (AQ production, AQ fournisseurs, Direction Qualité d’une division, AQ Système) et dans le domaine de la Logistique et des Achats.

J’ai notamment été amené à

- Mettre en place un système qualité certifié

- Réorganiser et développer un département Logistique/Achats

- Implanter une nouvelle activité d’usinage

- Mettre en place une source alternative de matière première stratégique

- Etablir un protocole qualité entre 3 sociétés d’un même groupe

Avec pour la plupart des postes que j’ai occupés, une responsabilité de management d’équipes comprenant des ingénieurs, des techniciens et des compagnons.



Mes compétences :

Management des achats

Matériaux composites

Audit