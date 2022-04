Rey DANIEL

WSP est l'une des plus importantes firmes de services professionnels du monde. La firme travaille en partenariat avec des gouvernements, des entreprises, des architectes et des planificateurs, leur proposant des solutions intégrées et déclinées dans un large éventail de spécialités.

La firme offre des services pour transformer l'environnement artificiel et restaurer l'environnement naturel et ses compétences sont multiples : restauration d’environnements, planification urbaine, construction d’édifices emblématiques, conception de réseaux de transport durables et développement de sources d’énergie du futur pour faciliter l’exploitation et développer de nouvelles méthodes d’extraction des ressources essentielles.





Mes compétences :

Management

BTP

Développement commercial

Gestion de projet

Urbanisme