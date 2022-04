Biographie :

Né à Belfort en 1963, c'est à l'âge de 9 ans que Rey Eisen se trouve des prédispositions pour la musique. Très vite, il entre en CNR et se perfectionne en classe d'écriture.

Fasciné par les courants musicaux et artistiques les plus divers et les plus contemporains, il passe par de multiples phases d'apprentissage, associant la musique au théâtre et à l'image.

En 1998, il entre en classe de composition au CNR de Marseille où il obtient quelques années plus tard le premier prix de composition ainsi que le prix de la SACEM.

Depuis, Rey Eisen collabore régulièrement avec divers musiciens solistes et ensembles de musique contemporaine. Il s'associe dans la création avec des artistes plasticiens, cinéastes et comédiens... Son esthétique musicale, bien que contemporaine, s'inscrit également dans le répertoire de la musique sacrée : Requiem (2006), Stabat Mater (2010). Topologie des neuf cercles (2014 / 2015)



Aujourd'hui, proche d'une esthétique et d'une identité musicale propre à l'image, ses aspirations se tournent vers l’écriture et la composition de musique de film, fiction et documentaire.



Note d'intention :

L'analogie entre musique et image m'apparaît depuis toujours comme une évidence apportant contraste et opposition. Soulignant dans le même temps le caractère, la force et le pouvoir de l'image, la musique pour le cinéma n'a d'autre rôle à jouer que celui d'antagoniste maculant le silence pictural de poésie et d'abstraction.



Œuvres vidéos et essais stylistiques :

Fil d'Ariane, Thema, Ex memoria, Profundis



Sur la page biographie et vidéo de mon site internet

http://www.reyeisen.com



Mes compétences :

Création

Opéra

Cinéma

Théâtre

Spectacle

Réalisation

Art

Ecriture