Compositeur et pédagogue né à Bordeaux en 1960, Denis Bosse vit et travaille en Belgique depuis 1989.



Après des études scientifiques, il décide de se consacrer principalement à la musique et il étudie alors au Conservatoire de Bordeaux, participe à différents séminaires internationaux de composition puis complète sa formation au Conservatoire Royaux Supérieurs de Bruxelles et de Liège. En 1996 il est compositeur stagiaire à l’Ircam à Paris, de 1999 à 2000 il est compositeur en résidence au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal où il travaille avec Lorraine Vaillancourt et en 2002 il est lauréat du concours international de composition Gustav Mahler en Autriche.



En tant que pédagogue Denis Bosse est maître assistant en éducation musicale à la Haute Ecole Galilée à Bruxelles, professeur d’écriture au Conservatoire Royal de Mons, professeur de composition au CRR de Cergy Pontoise et conférencier en composition au conservatoire royal de Liège (Classe de Michel Fourgon).



Il est l’auteur de nombreuses œuvres dont certaines ont un caractère pédagogique. C’est ainsi qu’il a composé « le grand Crohot » pour 100 enfants d’une école primaire, mais aussi « Caméléons » pour orchestre junior et « Humpty Dumpty » pour 250 enfants des classes de formation chorale du CRR de Cergy Pontoise.



Ses œuvres ont été créées en Belgique, en France ; en Autriche ou au Canada par des ensembles de chambre ou artistes spécialisés dans la création musicale contemporaine dont les ensembles Musiques Nouvelles ; Quartz ; Champ d’action ; Soledad ; Kaléidocollage ; Proxima Centauri ; Janus ensemble Wien ; Fragments, Hélix ; Aleph ; Nahandove ; l’Autre Trio ; Quatuor Danel ; Quatuor Quadro; Musicatreize ; Emmanuel Comté ; Jean-Paul Dessy ; Pierre Bartholomé ; Lorraine Vaillancourt.



Mes compétences :

Pédagogie

Musique

Composition musicale