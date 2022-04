Rey JEAN CHRISTOPHE

Artisan de puis plus de 13 ans en plomberie chauffage, je me spécialise dans une activité qui est la gestion des dégâts et problématique rencontré dans le bâtiment en lien avec les canalisations d'eau, de gaz, d'évacuations et infiltrations diverses.

Mes compétences visent surtout:

- La recherche de fuite non destructive, qui consiste à rechercher et localiser une fuite sur une canalisation non visible,(enterrée, dans chape ciment, cloison ou autre), sans faire de dégât ou travaux particulier

- Recherche de fuite sur toiture terrasse

- Recherche de fuite sur canalisation eau usée et pluvial

- Localisation de passage des réseaux hydraulique et électrique non visible

- Test d'étanchéité sur conduite

- Inspection vidéo des réseaux

- Assèchement technique après dégâts des eaux



Mes compétences :

Bilan thermique

Bois

Energie

Énergie renouvelable

Étude thermique

Infrarouge

Pompe à chaleur

Solaire

Thermographie

Thermographie infrarouge

Energies renouvelables

Assèchement

Recherche de fuite