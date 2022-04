Reyhane SOLEIL

Bonjour,



Je vous présente ma candidature pour répondre à d’éventuels besoins en gestion de projets : Chef de Publicité, Chargé de projets autant de responsabilités qui me permettront de mettre à profit mes acquis professionnels et mes qualités humaines.



Moins de 5 ans d'expérience compensée par une ambition débordante, une connaissance de nombreux marchés, une polyvalence dans les métiers de la com, de la publicité et du marketing, une fibre commerciale qui a déjà fait ses preuves, une créativité qui m'emmène parfois très loin très haut et une rigueur qui maintient mes pieds sur Terre.



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de publicité

Communication

Danse

Evénementiel

Luxe

Mode

Publicité