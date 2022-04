Reymond THIERRY

INDUSTRIALISATION de PROJET : Expérience significative dans le pilotage transversal et pluridisciplinaire de réalisations industrielles, principalement dans les métiers de l’industrie mécanique.

Compétences TECHNIQUES : produit industriel et process. Grande capacité d’adaptation aux évolutions, forte polyvalence dans un environnement technique lié à un produit de sécurité faisant appel aux métiers de l’usinage, l’assemblage, l’électronique…

Homme de TERRAIN : Leader naturel, homme de terrain (Genchi Genbutsu), pratique, pragmatique et organisé, esprit d’analyse technique, ayant la culture du résultat (automobile et culture japonaise).

Environnement INTERNATIONAL : Stés japonaise et américaine

Produit de HAUTE TECHNOLOGIE avec une grande exigence QUALITE



Mes compétences :

Compétences Techniques

Environnement

Environnement international

Homme de terrain

Industrialisation

International

Process

Qualité

Gestion de projet

Management

Amélioration continue