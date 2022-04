Reynald ABADIE

Bonjour,



Sérieux et motivé, mon parcours professionnel m'a permis de m'adapter dans différents métiers techniques et industriels dans les secteurs automobile et aéronautique.

Fort de cette expérience, je suis à même de m'intégrer et mettre mes compétences à profits d'une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Rechange Assistance

Airbus A320 Aircraft

Airbus A350 Aircraft

Airbus A380 Aircraft

Active Template Library

CATIA

Autocad

CADDS

Oracle Designer 2000

3D

4th Dimension

Ashlar-Vellum

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Netscape Navigator

SAP

Solidworks

Visidess