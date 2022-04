Reynald BAVAY

La passion de la géographie et de l'aménagement, la conviction qu'une écologie positive est possible ont guidé mes choix professionnels. J'ai acquis une longue expérience dans plusieurs agences d'urbanisme en France (Lille, Tours, Mulhouse, Lorient, Strasbourg). Ayant participé au développement des énergies renouvelables en France auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), j'y apporte aujourd'hui mon expertise sur les politiques énergétiques locales.



Mes compétences :

Management

Animation de réunions

Urbanisme

énergie

Animation d'ateliers

Communication orale

Environnement