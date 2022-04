Reynald COLAS

Plein d'imagination depuis tout jeune, j'ai toujours eu une attirance pour les métiers de l'image.



Je travaille, principalement, sous 3D Studio Max couplé au moteur de rendu Vray, ainsi que l'outil de modélisation zbrush. La maîtrise de ces logiciel m'a permis de travailler en indépendant depuis 3 ans pour des clients en parallèle à mes études.



Durant la formation scolaire que j'ai suivie ces des deux dernières années, j'ai été amené à travailler sur des projets à la fois en temps réel (Hammer de Valve/Unreal Engine) et en précalculé (court-métrage d'animation) durant lequel j'ai eu recourt à After effect et Premiere. Je suis donc sensible aux problématiques liées à ces deux domaines.



Mes compétences :

MOTION DESIGN

INFOGRAPHISTE

INFOGRAPHISTE 3D

3D