Reynald DEREGNAUCOURT

Chef de projets en automatisme, je prends en charge la partie automatisme-robotique des projets depuis la rédaction des analyses fonctionnelles jusqu'à la réception chez le client, en ayant au préalable réalisé les programmes et défini les besoins afin de respecter les délais.

Mes connaissances des automates et afficheurs sont en : SCHNEIDER, SIEMENS, PROFACE, BECKHOFF, Isi8. Pour la partie robotique : FANUC et ABB (S4-IRC5).



Les secteurs dans lesquels j'ai travaillé sont : le secteur pharmaceutique(Radio Pharmaceutique), la sous traitance automobile, la machine outil, le parachèvement en fonderie, assemblage automobile et ligne de soudure pour des budgets allant de 80k€ à 1,5 million €.



Mon but est de continuer à développer mes comptétences techniques tout en prenant une part plus active dans la définition des besoins du client en amont des affaires.



Mes compétences :

Automatismes

Électrique

Médical

Windev

Robotique

Roboguide-simulation robot Fanuc