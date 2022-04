Reynald FONTAINE

Responsable qualité depuis plus de 20 ans.

Rattaché à la Direction du site, encadrement du département QSE comprenant les services : métrologie, qualité fournisseurs, Système, Qualité Clients / Production, Qualité Produits/Process, Qualité Développement et la Qualité Supply Chain.

- Définition de la stratégie et de la politique QSE, participation active à la stratégie industrielle (projet d’un transfert d’activité sur le site, amélioration des flux, externalisation/internalisation d’activité, construction d’extension), mise en adéquation de l’organisation Qualité, suivi du budget QSE, gestion de crises (clients / fournisseurs), création et suivi des indicateurs clés de la performance industrielle, animation et suivi des plans de progrès (processus, clients, et fournisseurs), développement et évaluation du panel des Fournisseurs en partenariat avec le service Achats.

- Déploiement des basiques de la qualité et de l’amélioration continu, « 0 défaut », analyse des risques, PDCA, QRQC, déploiement OK démarrage, 8D, AMDEC, 5S, SMED, ...

- Certification ISO 9001 (Décembre 2007).

- Formalisation et déploiement d’une organisation suivant les référentiels ISO 14001 et 18001.

- Suivi des autorisations ICPE, interlocuteur privilégié des parties intéressées, avec mise aux normes des sites et des extensions ou suite à déménagement d’activité. Animateur CHSCT.

- Responsable du projet pour le déploiement d’une organisation basée sur les principes du Lean.

- Responsable de la qualification de l’ensemble des nouveaux produits en collaboration avec les clients et le bureau d’étude.

- Responsable de la qualification des procédés de soudage Q-Mos / D-Mos en collaboration avec les organismes spécialisés, de la qualification des soudures par contrôle visuel et/ou CND (ressuage).

- Interlocuteur client pour la partie soudure. DRESSER, CARRIER, SIDEL.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Lean management

Lean supply chain

Assurance qualité

ISO 900X Standard

Microsoft Word / Excel / Access

Maîtrise des basiques de la qualité, analyse des r

Maîtrise des procédés de soudage (TIG/MIG) Contrôl

Lean Manufacturing

ISO 14001 / 18001

Auditeur

AMDEC

Gestion de la relation client

Gestion de projet

SAP R/3