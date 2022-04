Reynald KALOUSTIAN

Avec près de 20 ans passés dans des fonctions commerciales à faire performer les commerciaux dont j’avais la charge et à accompagner mes clients et prospects au quotidien, je suis prêt à proposer mon expertise et mes compétences dans le développement de votre entreprise.



Je reste donc à l'écoute d'opportunités dans une fonction de "patron de région" en BtoB.



Je cherche une entreprise qui sera capable de me proposer un beau challenge !!



Mes compétences :

Négociation commerciale

VENTE B to B

Grands comptes

Management des ventes

Techniques de vente

Fidélisation client

Respect des engagements

Relationnel

Négociation contrats

Nouvelles technologies

Analyse des besoins

Persévérance

Réactivité

Résistance stress

Leadership

Esprit d'équipe