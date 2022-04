Reynald MANSON

Bonjour,



Ancien commercial en GSB et GSA de 1998 à 2003, j'ai dirigé mon entreprise de 2003 à 2014.

Ma société avait pour mission de répondre aux besoins de merchandising et animation commerciale auprès des grandes surfaces de bricolage et alimentaire pour le compte des ses fournisseurs.



2014 marque pour moi un tournant dans ma carrière professionnelle et je souhaite pouvoir m'investir sur de nouveaux défits auprès d'une autre entreprise sur des postes d'encadrement commercial ou ressources humaines



J'ai un très grande expérience commerciale, d'encadrement et de droit social.



Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Manager commercial

Commercial

Gerant

Formateur

GMS

Grande distribution

Bricolage

Agent commercial

Distribution

Merchandising

Adaptabilité

Communication