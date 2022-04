Reynald SUMINSKI

J'ai quitté la marine en 1996 et réengagé dans l'armée de terre en 1998 en tant que aide moniteur sportif, puis j'ai passé le cours Sous-officier en 2000 puis préparer le cours du BSTAT ''brevet supréieur de technicien de l'armée de terre'' option sport !!!

Après réussite en 2009, je suis parti en mission de courte durée au 2ème RPIMA à la Réunion ou j'ai pu mettre à profit mon expérience en mettant en place un BNSSA. J'ai un second brevet d'état d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous et d'autres qualifications etl que l'escalade, plongée et parachutisme...



