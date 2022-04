Reynald TAVERNIER

Embauché en 2001 en tant que sélectionneur chez Linéa Semences de lin (rien à voir avec les meubles Linéa), j'ai rapidement assumé en tant que gérant de fait la gestion de cette petite société. De 2 personnes en 2001, nous sommes passés à 4 personnes en 2005 et 6 aujourd'hui. Nommé directeur en 2006, nous occupons aujourd'hui avec nos nouvelles variétés une place non négligeable sur les marchés français (passage de 0 à 11 % de PDM en lin fibre, 85 % PDM en lin oléagineux) et européen. Ce poste me permet de toucher à tout : gestion financière et humaine, montage et gestion projets recherches, développement et commercial mais aussi travaux techniques sur le terrain avec mes collaborateurs. Passionné par mon métier, Je suis néanmoins ouvert à tous contacts... Postes recherchés milieu semencier : directeur des opérations, directeur R&D, sélectionneur