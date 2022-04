Depuis 2011 l'équipe a grandit...



en 2011 j'ai été chargé de la direction de l'architecture, au sein de la filiale Docapost BPO, société experte dans le domaine d'externalisation des processus.



en 2014 l'équipe a grandit....

Des personnes très comptants ont rejoint l'équipe... pour créer la direction d'Ingénierie documentaire, afin de mettre en place les outils de BPM, Workflow, GED et de la dématrialisation, pour les clients de la poste et de Docapost.



de 20 personnes nous passons à 38 en 3 ans!



J'ai le plaisir de diriger cette équipes avec des collaborateurs performants, en utilisant 15 années d'expertise dans l'animation des équipes projets et d'avant vente.



le secret : expliquer les enjeux, fixer les objectifs er créer les moyens en groupe.

la devise : Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Tout est question de tempo : Est-il le temps de la conquête ou le temps de la consolidation.



Notre mission est composée de 3 activités.



1 - Pilotage de la Road Map de la solution interne, Phenix (10 personnes à Casablanca). Solution de:

o Informatisation de processus (BPM)

o Dématérialisation (Capture, RAD/LAD, Indexation)

o Gestion électronique de document et de contenu (ECM/GED).



2 - Support en phase d'avant vente :

o Conception des solutions pour la réponse aux cahiers des charges

o Conception des processus sous BPMN

o Cotation des prestations de l'ingénierie et de l'architecture technique



3 - Pilotage et support des équipes projets et d'ingénierie

o Accompagnement de la vente vers le projet

o Assistance à la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre lors des phases de conception

o pilotage des équipes en charge de la réalisation des projets.

o organisation des équipes de "support" et de relation client

o Collaboration en offshore avec les équipes d'intégration à Casablanca.





Mon Passé



Mon expériance en tant que Directeur de projet et d'avant vente chez IRIS France, société expert dans le domaine de l'édition et de l'intégration des solutions d'ECM, de GED, de LAD et de RAD, m'a permis d'acquérir des compétences variées dans les domaines suivants :



•Animation des équipes projets

o Management de personnel

o Planification et gestion des ressources

o Staffing

o Suivi administratif et financier des projets

o Mise en place de plans de qualité



•Pilotage de projet et Conception de solution d’ECM, GED, Capture de données

o Lecture et étude des cahiers des charges

o Animation des réunions de spécifications et de conception

o Rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées

o Rédaction et mise en place du plan de projet

o Pilotage des équipes de réalisation et des équipes de test

o Préparation des packages de livraison, et des documentations

o Formation des utilisateurs

o Accompagnement au changement

o Gestion des risque et anticipation



•Pilotage, animation de l’avant-vente

o Organisation et rédaction des réponses aux cahiers des charges

o Préparation de réunion d’avant vente

o Conception de solution et cotation financière

o Soutenance des offres commerciales et financières

o Conception, réalisation et présentation des démonstrations et de prototype



Mes compétences :

Architecture

Avant vente

BPM

BPMN

BPO

Chef de projet

Démonstration

Directeur de projet

ECM

Externalisation

GED

LAD

RAD

Vente