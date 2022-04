Reza EBRAHIMI

Datalogic ADC, société du Groupe Datalogic est un acteur mondial sur le marché des lecteurs codes à barres et terminaux portables durcis. L'entreprise propose une gamme complète de produits dédiés aux applications dans différents secteurs: solutions pour la gestion de l'entrepôt, automatisation des opérations sur le terrain et applications pour la grande distribution.

La division Enterprise Business Solutions - EBS de Datalogic ADC développe des solutions complètes de self-shopping et des technologies de relation clients pour l'univers de la grande distribution.

Avec plus de 300 installations en Europe, Enterprise Business Solutions est leader sur ce marché dans plusieurs pays, notamment en Italie, en France et en Belgique avec son offre Shopevolution™.





Nos terminaux portables

L'offre proposée par l'entité Datalogic Mobile est très variée. Elle comprend des terminaux de poche, des appareils équipés de clavier alpha numérique complet, des terminaux mobiles à crosse pistolet, des PDA industriels, des terminaux embarqués et un choix très complet de solutions logiciels Middleware qui garantissent à nos clients et utilisateurs finaux le meilleur niveau de compatibilité avec les standards de l'industrie.

Grâce à une forte présence en Europe, au Moyen Orient, en Amérique, en Asie/Pacifique et à un important réseau de partenaires répartis dans le monde entier, Datalogic Mobile dont le siège social est basé près de Bologne en Italie, a affiché une croissance record, l'une des plus importantes du secteur, et se positionne aujourd'hui parmi les leaders du marché.



Mes compétences :

Automatique

Code barre

Identification automatique

Mobilité

Traçabilité