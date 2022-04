Rezetane MOHAMED AMINE

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat – Génie Civil,et manger QHSE par osha academy .



Je recherche actuellement un poste d’ingénieur d’état en génie civil.



Dans le cadre de mon parcours professionnel de 2 ans, disposant de plus une bonne maîtrise de l’Informatique, j’ai été amené à prendre d’importantes responsabilités. Responsable de travaux, pilotage, coordinations, et depuis j'ai obtenu mon diplôme j'ai rejoint Daewoo E & C pour le grand projet de la nouvelle ville de Boughzoul où j'ai été travailler jusqu'à 18.12.2012, et ces expériences de travail ont été m'aide beaucoup à améliorer mes propres capacités et de connaissances dans le domaine du génie civil, travaux de pression, des règles de travail,portant sur le long gestionnaires, sous-traitants et des trucs connexes.



Dynamique, je sais gérer une équipe dans une ambiance détendue qui reste propice au travail de groupe.



Mes compétences :

Pipeline

Génie Civil et Infrastructures

HSE

CPF