Rezika ISSAD

Objet : Candidature à un stage de fin d’études en master 2, informatique décisionnelle.



Madame, Monsieur,



Actuellement, je suis en Master 2 professionnel informatique décisionnelle spécialité : Fouille et entrepôt de données à l'université Aix-Marseille.



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d’une durée de 6 mois à partir d'Avril 2012, dans les domaines suivants :

- Consultant en informatique décisionnelle.

- Solutions ERP.

- Informatique décisionnelle.

- Administration base de données.



Je m'adresse à vous en espérant pouvoir trouver un stage de fin d'études dans votre entreprise ce qui serait une expérience très enrichissante pour mon parcours et je pense disposer des compétences techniques et humaines pour bien mener les missions qui me seront demandées.



Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Cordialement.



Mes compétences :

UML, MERISE

PostgreSQL, MySQL, Oracle

Talend,

QlikView

SQL