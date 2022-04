Du fait de ma formation à double compétence en gestion et en informatique (MIAGE) et au travers des différents projets en SSII, j’ai acquis une solide expérience dans la BI SAP.



En effet ma première mission en tant que consultant BW chez Sopra Group pour Airbus m'a permis de mettre en œuvre :

- la méthodologie de gestion de projet GPP (depuis la spécification jusqu’à la maintenance post-production)

- les outils techniques d'extraction, de développement ABAP, de modélisation et d'optimisation de flux BI, de reporting BEx...

J'ai participé au projet de bout en bout (du design jusqu'en TMA) en assurant la qualité du delivery puis la résolution des anomalies.



J'ai pu ensuite étoffer mes compétences fonctionnelles et techniques chez Viseo en tant que consultant SAP BI expérimenté puis senior dans les domaines suivants :

- logistique (Achats, Gestion des stocks, Ventes) au travers des modules SRM, MM, SD, PP, CS...

- finance (Comptabilité, Contrôle de gestion) via FI, FI-SL, FM, COPA...

- business intelligence : Extracteurs spécifiques ou génériques, ODS, Cubes, Routines, Hiérarchies, Process chains, Query Designer, Autorisations, Open Hub, Processus budgétaire avec BI-IP...

J'ai eu l'opportunité d'intervenir sur toutes les phases des projets décisionnels chez de nombreux clients : L'Oréal, Lyreco, TAT Sabena technics, REXAM, Kubota, Roquette frères...



Avec plus de 7 années d'expérience dans la BI SAP, j'interviens actuellement en tant que freelance dans le cadrage, la spécification et la réalisation des évolutions d'un projet de grande envergure.



Mes compétences :

SAP Business Intelligence