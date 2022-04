Rezkallah DJILALI

J ai fais l ecole de Someri Apres quoi j ai continue la formation sur le tas parrainé par un ingenieur Suisse pendant quatre ans en equipement batiment a savoir etudes et calculs H V A C : sanitaire chauffage ventilation et défense incendie aujourd hui avec mes quarante ans d experience je continue a exercer avec plaisir . Les projets les plus importants : textiles ,moulins ,eaux minerales,aeroports,conserverie,tabacs et allumettes,ports,abattoirs,grandes mosquees ,packaging,etc... cordialement a qui me lira