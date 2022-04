Rezki OUHACHI

5 ANS D’EXPERIENCE en Microélectronique RF, avec une solide expérience en modélisation de dispositifs actifs et développement de bancs de caractérisations. Autonome, avec un excellent sens du travail d’équipe, je suis mobile et disponible dans l’immédiat.



Mes compétences :

Automatique

Microélectronique

Électronique

Programmation LaBview

Matlab

VHDL - ams

Orcad Pspice

Programmation c

Mathcad

Microsoft Office

Comsol

Silvaco

Advanced Design System (ADS)

stations sous pointes RF et DC

HEMTs GaN

ICCAP

Analyseurs de réseaux vectoriels

HBT Si/SiGe:C

Systèmes « Load-Pull »