Rezotek LAURIE

Je propose une prise en charge administrative des demandes de raccordements :



- Des branchements neufs, des modifications ou des compteurs de chantier auprès ERDF.

- Des raccordements pour les nouvelles constructions auprès de VEOLIA, GDF et France Télécoms....



Ces prestations de services s'adressent aux Professionnels ( Électriciens, Architectes, Maître d’œuvre, Economistes de la construction...) , mais aussi aux particuliers.



1 seul interlocuteur pour toutes vos demandes de raccordements.

Peut être un service de plus à inclure dans vos prestations ou pour vos clients qui souhaitent se simplifier la tâche et gagner du temps.



Libérez vous des démarches complexes et contraignantes pour vos différents raccordements aux réseaux.



Devis gratuit.



Les DICT et les Certificats d'urbanisme sont aussi proposés....

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Administratif

Bureautique

Construction

Electricité

ERP

Accueil