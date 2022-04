Rh CAPITAL

CAPITAL RH est un bureau d’études spécialisé en Conseil RH, en Formation continue, accompagnement et réalisation des études agricoles, économiques et sociales et d’assistance technique auprès des Administrations publiques, des entreprises et de cabinets de formation au niveau national et international.

Notre BET CAPITAL RH, vise à créer de la valeur ajoutée pour ses partenaires tout en offrant des solutions appropriées, probantes et adéquates au contexte professionnel de chaque client.



Mes compétences :

Enquêtes de terrain

Réalisation des études économiques, agricoles et s

Formation professionnelle continue

Conseil en recrutement

Assistance technique

Coaching

Conseil et accompagnement en RH