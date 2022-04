Rh Medical Et Services SERVICE RH

RH MÉDICAL ET SERVICES , Cabinet de Conseil en Recrutement et Solutions RH spécialiste de la mise à disposition de personnel médical et paramédical



Nous proposons à nos partenaires (établissements de santé, cabinets libéraux...) des solutions adaptées et personnalisées pour répondre à leurs besoins en gestion de personnel.



Nous proposons à nos candidats (médecins, chirurgiens, kiné, infirmiers...) des postes adaptés à leurs aspirations, leurs compétences et leurs perspectives d'évolution.



RH MÉDICAL ET SERVICES propose régulièrement des postes de :

- médecin et médecin urgentiste (h/f)

- cadre de santé (h/f)

- infirmier D.Et (h/f)

- aide soignant diplomé d'état (h/f)

- services à la personne (soins à domicile...)



Notre cabinet situé en Région Lyonnaise offre des possibilité d'emplois sur tout le territoire national.



Nous veillons au respect de la confidentialité des candidatures.



Notre équipe est à votre disposition au 09.83.56.56.57 et par mail à l'adresse suivante : adequatrh.recrutement@gmail.com