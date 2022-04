Rh Partners FRANCHE-COMTÉ

Nos cabinets conseil en Recrutement et en Evolution Professionnelle (Gestion de Carrière), vous accompagnent dans le développement et la mise en valeur de vos ressources humaines.

Vous avez un besoin en recrutement, outplacement, reclassement collectif, mobilité, coaching ou évaluation des compétences, nous avons une solution adaptée à chaque problématique.



Vous êtes en recherche active, en veille ou à l’écoute d’opportunités professionnelles, nous avons l’offre d’emploi faite pour vous.



Pour RH PARTNERS, recruter c’est garantir l’intégration d’un collaborateur répondant en tous points à vos besoins. Certifié AFNOR NF Service, nous gérons vos recrutements dans leur globalité ou en accompagnement.



A travers nos offres d’accompagnement des salariés, par l’évaluation des compétences, l’accompagnement à un changement de poste, un reclassement, un coaching... nous favorisons l’optimisation de vos Ressources Humaines.



Les cabinets RH PARTNERS sont adhérents au Syntec Conseil en Ressources Humaines et Syntec Conseil en Evolution Professionnelle.