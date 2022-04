Square Habitat est l’enseigne immobilière du Groupe Crédit Agricole, 4ème réseau immobilier français dédié aux particuliers.



Fort de 36 agences réparties dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes, Square Habitat met au service de ses clients sa parfaite connaissance du territoire et une équipe de 200 conseillers de proximité pour vendre, acheter, gérer ou louer un bien et assurer le syndic de votre résidence. En partenariat avec le Groupe Crédit Agricole, Square Habitat propose des offres exclusives pour mener à bien votre projet immobilier, pérenniser votre patrimoine et optimiser votre investissement.



Square Habitat s’engage pour votre sérénité, l’efficacité en plus !



Mes compétences :

Transaction immobilière

Syndic

Immobilier

Location vacances