Rhadames KILLY

Rhadamès Killy intervient en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et droit commercial, avec un focus particulier dans le secteur du sport et celui des jeux d’argent.



Avant de rejoindre la société d’avocats de Gaulle Fleurance & Associés en 2012, Rhadamès Killy était le directeur juridique de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne). De 2002 à 2009, il exerce les fonctions de directeur juridique de la Fédération Française de Tennis et de Roland-Garros. Il débute sa carrière en 1994 à Londres au sein du siège européen d’IMG, avant de devenir le directeur juridique de sa filiale française pendant cinq années.



Il intervient depuis 2006 dans le cadre du Master 2 Droit, Economie et Gestion du sport (Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges), participe à de nombreuses conférences, et écrit régulièrement des articles sur le droit du sport et le droit des jeux.



Par ailleurs, il est membre du Comité scientifique de Jurisport, la revue juridique et économique du sport, Juris Editions (Dalloz) et est inscrit sur la liste des arbitres de la Chambre Arbitrale du Sport à Paris. Il est également membre de la Cour d’Appel Nationale de la Fédération Française de Motocyclisme, de l’Association Internationale des Avocats du Football et de l’association International Masters of Gaming Law (IMGL).



Rhadamès Killy a obtenu son diplôme de Juris Doctor de la Southwestern University School of Law à Los Angeles, Etats-Unis (1994) et est titulaire d’un Bachelor of Arts en Sciences Politiques de l’Université de Pennsylvanie, Etats-Unis (1989). Il est membre du Barreau de Paris et du Barreau de l’Etat de Californie (USA).





Mes compétences :

Droit des affaires

Droit commercial

Droit des contrats