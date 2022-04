Le contact, la persévérance et l'envie de me donner plus chaque jour sont mes principales qualités ; pour un seul objectif m’épanouir d’avantage pour progresser ensemble.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Prospection commerciale

Veille concurrentielle

Marketing opérationnel

Développement commercial

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Recrutement IT

eCommerce

Audit