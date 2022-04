Jeune Technicien spécialisé en génie civil, bâtiment et travaux publics, en recherche active.



Motivé par les métiers du bâtiment et des travaux publics, je suis prêt à intégrer une entreprise collaborer avec son personnel et développer mes connaissances sur les plans techniques et relationnels .





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad