Je m'appelle Rheda Benzine, j'ai 24 ans.



Mon parcours professionnel a commencé post-bac car j'ai choisi de poursuivre mes études par le biais de l'alternance, ce qui m'a permis de faire mes débuts chez Valeo. C'est dans cette entreprise et dans le cadre d'une formation de technico-commercial que j'ai pu découvrir ce que sont les Achats. J'ai été entouré durant deux ans d'une tutrice Responsable des Achats Frais Généraux qui a su me transmettre le goût de ce métier.



C'est pourquoi après l'obtention de ce diplôme je me suis tourné vers le diplôme ESAP Responsable des Achats que j'ai suivi à l'école Sup. de V de St. Germain-en-Laye.

Un diplôme que j'ai aussi préparé par le biais de l'alternance, cette fois-ci à la Fédération Française de Football.



Je travaille Aujourd'hui en alternance chez AXA France en tant que Support Utilisateurs Frais Généraux.







Spécialisations : Informatique : Pack Office, SAP, Lotus Notes, PUMA

Langues :

- Arabe : langue maternelle

- Anglais : bon niveau,

- Allemand : notions



Mes compétences :

Négociation achats