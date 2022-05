A la recherche de challenges commerciaux ayant un impact positif significatif pour le monde et permettant d'améliorer sensiblement nos vies.



Profil en anglais sur linkedin: http://fr.linkedin.com/pub/nicolas-lavialle/3a/49/90a/en



> Responsable du développement commercial de la ligne de produit ENERGY au sein de la start up Actility après 2 années passées dans le groupe Siemens à travailler sur le bâtiment intelligent et la ville intelligente.



> Formé et initié à la vente complexe (Target Account Selling, Solution Selling and Strategic Selling) et au management de projet (Project Management Institute).



> Expériences en business development et management de projet à l'international (Scolaires et Professionnels)



> +2400% de croissance de prise de commande en 24 mois



Mes compétences :

Vente complexe

Business development

Management de projet

Business intelligence

Ingénieur commercial

Intelligence économique

Key account management

Études de marché

Ingénieur d'affaires