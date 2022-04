Rheinschussel KAREN

Objectifs : Optimisation coûts & délais, Anticipation, Innovation

Formation, Supervision & Management des équipes Import / Export & Règlementation :

- Chargés Import France / Dubai & Chine

- Assistants Import / Export

- Règlementation

Supervision & pilotage des bureaux de shipping Chine & Inde : 3 bureaux

Supervision, et pilotage du service Import : 4 personnes en France, 3 personnes en Chine

Supervision, mutualisation et optimisation des différents modes de transport à l’import et à l’export toutes provenances / toutes plateformes (France, Dubai, Chine)

Supervision financière (crédits documentaires, prévisions trésorerie, modes de règlement et délais de paiement)

Veille règlementaire internationale, veille transport, veille douanière

Participation active aux projets de développement des outils informatiques

Participation active aux projets de développement de l’entreprise à l’international :

• Mutation de l’EXW vers le CPT au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l’Est

• Mise en place du service flux Export en France & à Dubai

• Certification & Enregistrement SASO (KSA)

• Certification & Enregistrement GOEIC (Egypte)

• Certification & Enregistrement Union Douanière (Kazakhstan)

• Mise en place des tests & marquages chaussures KSA & Egypte (détermination des standards applicables, négociations avec les laboratoires, coordination avec les fournisseurs et les achats, envoi des échantillons, suivi des résultats des tests)

• Mise en place des tests & marquages jouets pour les pays membres du GCC i.e KSA/EAU/QATAR (détermination des standards applicables, négociations avec les laboratoires, coordination avec les fournisseurs et les achats, envoi des échantillons, suivi des résultats des tests)





Mes compétences :

Qualité

Transport

Achats

Import

