Rherri SAMIR

Initialement de formation scientifique, j'ai rapidement pris conscience de mon intérêt pour des postes de terrain.

J'ai été particulièrement intéressé par le secteur du management, de la gestion et du service, par la variété et la richesse des projets qui y sont développés, par l'innovation technique et le dynamisme qui sous-tendent l'activité.

Je savais que mon sens relationnel et ma rigueur étaient essentiels pour réussir dans ce secteur d'activité.Cette responsabilité globale et mon investissement personnel ont consolidé mon sens de l'autonomie, de la négociation et de la qualité.

De 2008 a 2011 j'ai eu le plaisir d'évoluer au sein du groupe Auchan en qualité d'agent de maitrise sur le secteur des produits frais.Depuis janvier 2012, je suis Manager de Rayon Boucherie pour le groupe MAF Carrefour a Doha au Qatar.

Mon activité se décline en trois axes : Management/Gestion/Commerce.

Je planifie et coordonne le travail d'une équipe de 12 personnes et m'assure de leur formation continue.

La maitrise des différentes lignes de mon compte d'exploitation me permet d'atteindre les objectifs de chiffre, de marge(taux et valeur)et de démarque.

La mise en place d'un plan de commerce annuel et l'analyse combinée de la zone de chalandises(concurrence + clientèle) me permet d'animer le commerce et de théâtraliser mon rayon afin de développer mon CA et de recruter du client.



Mes compétences :

Intégrité

Professionnalisme

Réactivité

Adaptabilité