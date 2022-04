Rhiannon DUCAS

Je travaille actuellement sur Bruxelles en tant que consultante dans

les affaires européennes, en particulier dans le domaine des

transports, de l'énergie et de l'environnement.



Mon travail actuel consiste à faire de la veille

réglementaire, à informer nos clients par le biais de notes de

synthèses et à les aider à développer une stratégie au niveau

européen. Dans le but de chercher à connaitre la direction des futures politiques européennes

dans les domaines qui intéressent nos clients, je suis aussi

régulièrement en contact avec avec les institutions européennes, en particulier avec la Commission Européenne.



Mes compétences :

Conseil

Europe

Transport

Union européenne

Organisation

Environnement

Energie