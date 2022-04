Rhili ABDELKARIM

Je m'appelle RHILI KARIM,j'ai 36ans, je suis de nationalité franco-tunisienne.

J'ai fait mes études en TUNISIE (Institue supérieure des études technologique à GAFSA)

J'ai eu mon BTS en 2000 et j'ai travaillé pendant 2ans en Tunisie, après je suis venu ici en France pour travailler dans un grand bureau d'étude français qui s'appelle INGEROP(2002-2010).

Apres j'ai travaillé pour ICA(Ingénieurs Conseils Associés) un bureau d’étude à NICE depuis Février 2010 jusqu’à Août 2011.

Depuis Fevrier 2012 j'ai crée ma propre boite et je suis mis à mon compte comme indépendant (BESTBAT).

Je fais des plans de coffrage et ferraillage béton armé ainsi le métré et la maîtrise d'oeuvre .

Je travaille sur les logiciels suivant: AUTOCAD-ARMACAD-RCAD.

Voici quelques projets dont j'avais l'honneur de participer à leurs réalisations...

-HÔPITAL SAINT ANNE A TOULON :Array

-PERISUD Montrouge (92):Array

-KREMLIN BICETRE PARIS 91:Array

-Rénovation du Palais des Festivals de Cannes 2009/2010:Array

-EUROPE AVENUE BOIS COLOMES PARIS :Array