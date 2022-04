Dynamique et motivée, je m'applique dans mes tâches au quotidien. Force de proposition et impliquée, je porte beaucoup d'importance à la cohésion de groupe.



De belles opportunités se sont présentées à moi et mon cursus professionnel de ces cinq dernières années le démontre.



Toujours en quête de savoir, j'aspire à de nouvelles expériences encore plus enrichissantes.