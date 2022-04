Rhima MZE HAMADI

J 'ai suivie des études en Tourisme à Marseille.

J ai travaillée ensuite chez les voyagistes en tant que conseillère en voyages ce qui m 'a permis d'apprendre à vendre et valoriser un produit.

Mes ambitions ont grandit , j'ai décidée ensuite de me former pour travailler dans l'aérien en tant qu’hôtesse de l'air . J'ai passée une dizaine d'année à sillonner le monde. Ce fût pour moi l'une des expériences les plus marquante de ma vie.

Je suis très ouverte d'esprit et j'aime m'entourer de gens positifs qui vont de l'avant.



Je sais également reconnaître les bonnes opportunités qui se présentent à moi. Je n’hésite pas à relever les défies.



Je développe depuis un an et demi une activité en marketing relationnel. J'ai un statut de représentant indépendant.

J'ai démarrée par la distribution de produits cosmétiques haute de gamme, et aujourd’hui je développe des réseaux dans le monde entier grâce à une société dont je suis partenaire et membre actif. Nous vendons du E-learning avec des formations professionnelles traduites dans plusieurs langues .

Nous avons également une plate forme de crowfunding pour les personnes qui cherchent à financer des projets concret et ambitieux .

Et pour finir, nous soutenons la cryptomonnaie de notre société LEOCOIN qui est déjà présente dans les plateformes publiques.



Je recherche des partenaires qui souhaitent développer ce concept et faire partie d 'un des plus grands reseaux en marketing .



www.learnearnown.com/rhima



Mes compétences :

Internet

Coaching

Publicité

Conseil

Organisation d'évènements

Formation commerciale

Trade marketing

Marketing relationnel

Animation de réunions

Conférencier

Phoning

Vente en ligne

Vente directe

Vente à distance

Prospection

Webmarketing

Traduction anglais français

Réseaux sociaux

Trading