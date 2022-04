Rhizlaine AZAGRAR

Je suis titulaire d'un master 2 en Droit de l'entreprise de l'UPPA.



Le sens de l'organisation, du relationnel, de la rigueur allié à un esprit d'initiative sont quelques-uns de mes points forts.Tout comme, ma motivation, mon sens du travail en équipe et ma capacité à m'investir entièrement.



Je suis actuellement à la recherche active d'un emploi.





Mes compétences :

Droit des associations

Droit social

Distribution et droit de la concurrence

Droit de la consommation

Contrats spéciaux

Arbitrage et Médiation

Propriété intellectuelle