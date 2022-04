Rhizlane KHADRAOUI

Mes connaissances acquises en formation, ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles et ma motivation, constituent les atouts que je souhaite mettre à votre disposition, dont le savoir faire et le dynamique me seront d’un grand apport professionnel.



Vous trouverez ci-joint mon CV qui vous donnera de plus amples sur mon parcours professionnel, et je me suis bien à votre disposition pour vous rencontrer et pour vous fournir les renseignements complémentaires.



Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature, je vous prie d’agréer, Monsieur,Madame, l’expression de ma haute considération.