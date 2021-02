Mohammed MOHAMMED CHBIHI HASSANI (CHBIHI HASSANI)

DE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE TECHNIQUE SUPERIEURE :

Computer Sciences

Auditeur en Systèmes d’Information

Consultant en ingénierie mécanique



18 ans d’expérience dans l’ingénierie et architecture des nouvelles technologies, aussi spécialiste en B2B & B2C, idéalement acquise en exploitation et GO puis dans la gestion d'affaires.



Décideur, moteur et fédérateur, Possède une vraie capacité d'organisation, d'animation et de coordination des hommes autour d'un projet.



Force de proposition pour préconiser au client des solutions adaptées et faciliter la prise de décision.



Ma démarche de dialogue et le sens d'écoute que j’ai avec mes clients au quotidien, je l'appelle le collaboratif business expérience, bien sûr doté d'un excellent relationnel.



En collaboration avec les différentes entités des administrations publiques, j’élabore et je mets en œuvre les plans de transformation induits par les projets dans leurs dimensions fonctionnelles, technologiques et humaines. Positionné au plus près des directions clients, je m’implique dans des démarches participatives et en aval des projets. Je participe aussi bien à la vente qu'à la réalisation des missions.



Partie prenante du développement de l'activité business & technology consulting j’investis dans l’instauration, la capitalisation des méthodes de travail et la formation des collaborateurs.



Mon souhait c’est de joindre mon énergie à celles d'un groupe multiculturel et pluridisciplinaire. Car ma réussite sera aussi leur réussite.



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative

Droit social

Logistique

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Relationnel

Droit des contrats

ERP

Communication

Gestion de la production

Droit des affaires

Étude de faisabilité de projets

Conseil juridique

Étude de marché

Amélioration continue

Schéma DIrecteur

Audit SI (COBIT)

Business Consulting

Création d'entreprise

Business management

Mécanique