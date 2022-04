Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU

Je suis née le 29 août 1976 à Brazzaville en République du Congo. Depuis ma tendre enfance, j'ai été initiée à la peinture par mon père, le peintre David Makoumbou. Je me suis réellement engagée dans l’art à partir de 1989. À travers mes œuvres, ce sont surtout les activités sociales de la femme africaine qui sont mises en valeur.



Dans les peintures à l’huile, je peint généralement au couteau. La variété de mes toiles s’illustre dans un style nettement africain (à partir de l’art statuaire traditionnel), mais également influencé par les courants de l’art réaliste, expressionniste et cubiste.



Depuis 2002, j'ai créé de nombreuses sculptures en matière composée (sciure et colle à bois sur une structure métallique) représentant les métiers des villages qui tendent à disparaître. Certaines ont plus de trois mètres de haut !



Je me considère un peu comme une artiste archiviste de la mémoire sociale et culturelle de l’Afrique en général, et du Congo en particulier. Je m’exprime souvent dans mes interviews sur le respect des notions idéologiques de l’identité et de la diversité culturelle. J'ai toujours accordé une grande importance à la question du sens dans l’art et du rapport entre l’artiste et son public.



À partir de 2003, j'ai entamé une importante carrière internationale, et j'expose maintenant dans le monde entier.



Mes compétences :

Peintre

Afrique